Oppenheimer, Nolan è entrato in segreto in un cinema per vedere la reazione dei fan

Christopher Nolan ha iniziato a parlare del suo prossimo film dichiarandosi aperto alla possibilità di tornare a lavorare con i grandi franchise, ma nel corso di una nuova intervista non ha potuto fare a meno di commentare il grande successo del suo ultimo film Oppenheimer.

Nello specifico, il regista ha ripensato alla grande serata di apertura di Oppenheimer, tenutasi negli Stati Uniti lo scorso luglio, svelando ai microfoni di Variety un aneddoto a dir poco esilarante: in quell'occasione, infatti, Christopher Nolan, insieme a sua moglie nonché partner di produzione Emma Thomas e a tre dei loro quattro figli, si è intrufolato in una proiezione di Oppenheimer all'AMC Lincoln Square a Manhattan, New York, per poter assistere in diretta alla reazione del pubblico pagante: "È stata un'esperienza straordinaria trovarmi lì quella sera" ha ricordato il regista. "Ricordo che la prima cosa che ho notato è stata che ogni singolo posto era occupato, c'era il tutto esaurito, e mentre guardavo il pubblico mi sono accorto che l'attenzione di tutti gli spettatori era totalmente rivolta a ciò che accadeva sullo schermo. lQuel livello di coinvolgimento era qualcosa che non avevo mai sentito prima."

Per il regista, essersi intrufolato segretamente tra il pubblico della sera della prima di Oppenheimer è stato uno dei momenti migliori della sua carriera: vedere come il pubblico fosse incollato allo schermo durante la scena dell'esplosione della bomba nucleare lo ha ripagato del duro lavoro sul set. Che, chissà, magari sarà ripagato anche ai prossimi Premi Oscar 2024.

Nel frattempo, proseguono i rumor che vogliono Christopher Nolan alla regia del prossimo film di James Bond.