Oppenheimer ha una Nolan Cut? Cillian Murphy spegne subito i rumor

Oppenheimer è un film che, pur durando tre ore, non lascia nessuna scena al caso, perciò in molti si domandano fino a che punto il regista abbia tagliato e rimaneggiato il materiale. Possiamo parlare di un'eventuale Nolan Cut? No, secondo Cillian Murphy: il film sull'inventore della bomba atomica non ha alcun materiale extra.

"Non ci sono scene cancellate, nei film di Chris Nolan" ha affermato Murphy. "Ecco perché gli extra non sono presenti nemmeno nei DVD; perché nei suoi film, semplicemente, la sceneggiatura è il film stesso. Sa esattamente come andrà a finire – non giocherella mai nel tentativo di cambiare la storia, ecco tutto".

Ad avvalorare le parole dell'attore sono le dichiarazioni del regista stesso, rilasciate a MTV.com nel 2021. "Tendo a eliminare le cose già sulla carta, perché è incredibilmente costoso girare delle scene che non figureranno nel film" ha spiegato. "Richiede tempo, ma anche molte energie. Ecco perché in tutti i miei film ci sono pochissimi punti tagliati... il che delude sempre il pubblico dei DVD". Per approfondire l'argomento, non perdetevi tutto ciò che c'è da sapere su Oppenheimer.

Una piccola eccezione alla regola riguarda la trilogia del Cavaliere Oscuro, ma il materiale tagliato, più che a scene vere e proprie, è assimilabile invece a un eterogeneo insieme di concept art.

Inoltre, non vanno dimenticati i difetti dell'IMAX, una tecnologia che, per quanto ricca di pregi, risulta non certo di facile utilizzo; di conseguenza, realizzare scene da scartare avrebbe reso la produzione del film ancor più dispendiosa in termini economici e non.