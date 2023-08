Oppenheimer, Nolan conquista anche la Cina! Riuscirà davvero a superare 1 miliardo?

Mentre Barbie entrava ufficialmente nella top10 all-time del box office italiano, il grande 'rivale' Oppenheimer di Christopher Nolan esordiva, nel corso della giornata di mercoledì 30 agosto, sul prosperoso mercato cinese.

L'esordio è stato molto buono, con un primo giorno da circa 5,4 milioni di dollari e soprattutto un passaparola fortissimo con un punteggio di 9,5 sulla piattaforma Maoyan, il voto più alto di sempre conferito dal pubblico cinese ad un film di Nolan (il punteggio della critica di Douban, pari a 8,7, è alla pari con quello de Il cavaliere oscuro - Il ritorno del 2012). Secondo le prime stime, il fine settimana si preannuncia da oltre 20 milioni di dollari, un buon inizio considerando che il titolo è uscito in un periodo non festivo e in linea con l'esordio di Ant-Man & The Wasp: Quantumania, che però aveva aperto di venerdì.

Sappiamo che per Hollywood il mercato della Cina non è più ciò che era diventato prima della pandemia, e a parte Avatar: La via dell'acqua (che ha comunque incassato molto meno in Cina rispetto al primo Avatar) nessun film è tornato a casa con un bottino da considerarsi eccezionale. Tuttavia Nolan è stato il primo grande regista di Hollywood a recarsi personalmente in Cina dall'inizio della pandemia (lo stesso James Cameron affidò la sua 'presenza' a videomessaggi e collegamenti via Zoom), visitando Pechino e Shanghai con proiezioni speciali, sessioni Q&A e incontri con i fan a sostegno del film, e in effetti le sue opere hanno sempre ottenuti dei buoni risultati in Cina: ad oggi la Cina è stata il mercato offshore numero 1 per Inception nel 2010, il numero 2 per The Dark Knight Rises nel 2012 e il migliore in assoluto per Interstellar del 2014 e Tenet del 2020. Non a caso, Maoyan attualmente prevede una corsa totale di circa 43 milioni di dollari per Oppenheimer, una cifra decisamente importante in ottica globale (che comunque ci aiuta a capire quanto la Cina oggi conti in maniera molto relativa: il film ha incassato quasi 70 milioni nel Regno Unito, e 43,5 milioni in Germania) e che contribuirà a spingere Oppenheimer verso il traguardo del miliardo.

