Oppenheimer, per Nolan in arrivo un riconoscimento dagli scienziati americani

Oppenheimer non raggiungerà il milione ma Christoper Nolan può consolarsi con il prestigioso Premio per il Servizio Pubblico conferito dalla Federation of American Scientists per la rappresentazione cinematografica di J. Robert Oppenheimer.

La cerimonia di premiazione avverrà a Washington DC: la FAS ha approvato come Nolan ha raccontato sul grande schermo l'immensità e il grande lavoro di scienziati, e i dubbi sorti sull'utilizzo delle armi nucleari: "Il film di Nolan descrive gli scienziati che fondarono la FAS nell'autunno del 1945 come la 'Federazione degli scienziati atomici' per comunicare al pubblico i pericoli delle armi nucleari - ha detto Daniel Correa il CEO di FAS - Continuiamo a perseguire la loro visione di un mondo più sicuro, soprattutto perché gli eventi attuali ci ricordano che questi pericoli sono reali e ricorrenti”.

Christoper Nolan che firma il biopic sul padre della bomba atomica come direttore del progetto Manhattan, frapponendo diverse linee temporali, e con un cast stellare che vanta Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer, ha espresso tutta la propria gratitudine: "Sono particolarmente onorato di essere riconosciuto dalla Federation of American Scientists - afferma Nolan a Deadline - un organismo formato per dare agli scienziati una voce nel processo decisionale proprio durante il periodo che cerchiamo di rappresentare in Oppenheimer".

