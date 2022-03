Oppenheimer, Nolan aggiunge ancora un'altra star: Alex Wolff nel cast del film

Che martedì sarebbe senza un annuncio di casting per Oppenheimer, il nuovo film targato Christopher Nolan? Quest'oggi diamo il benvenuto a Alex Wolff.

Lo sappiamo che vi stavate preoccupando: erano troppi giorni che non ricevevamo notizie sul cast di Oppenheimer, e l'agitazione era ormai palpabile.

Ma Christopher Nolan non si smentisce mai, e alla fine è arrivata: la nuovissima aggiunta all'ensemble che porterà sullo schermo la sua ultima fatica.

Si tratta di Alex Wolff (Old, Hereditary), giovane attore che si andrà ad unire a un folto gruppo di star a partire dal protagonista di Oppenheimer Cillian Murphy, continuando poi con Emily Blunt, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Matt Damon, Rami Malek, Gustaf Skarsgård, Josh Hartnett, Jack Quaid, Matthew Modine, Kenneth Branagh, Alden Ehrenreich, Dane DeHaan, David Dastmalchian, Benny Safdie, James D'Arcy, Louise Lombard e almeno un'altra buona parte degli interpreti attualmente in attività in quel di Hollywood.

Il film, scritto, diretto e prodotto da Nolan e basato sul libro vincitore del Premio Pulitzer scritto da Kai Bird e Martin J. Sherwin "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer", è attualmente in fase di riprese di New Mexico. La sua uscita è programmata per il mese di luglio 2023, distribuito questa volta da Universal Pictures.