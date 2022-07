Oppenheimer, il mondo cambia per sempre nel trailer del film di Christopher Nolan!

Anticipato nei giorni scorsi dal poster ufficiale di Oppenheimer, il nuovo attesissimo film scritto e diretto da Christopher Nolan si mostra per la prima volta con il teaser trailer di presentazione pubblicato dalla Universal Pictures proprio in questi minuti.

Il filmato promozionale dell'attesissimo dodicesimo lungometraggio del regista di Tenet, Dunkirk e Inception, che aveva iniziato a trapelare nei giorni scorsi in versione leak dopo aver debuttato nelle sale americane insieme a Nope di Jordan Pele, altro titolo di punta della Universal, ha una durata di circa un minuto e, con un ritmo lento e crescente, accompagnato da particelle di cenere che cadono sullo schermo, recita: "Il mondo sta cambiando, si sta riformando. Questo è il tuo momento". L’immagine in bianco e nero di un fedora appoggiato su un tavolo si alterna con un inquietante conto alla rovescia: 11 mesi, 24 giorni, 15 ore, 29 minuti. Una voce maschile domanda: "Come può quest'uomo essere così intelligente ed essere così cieco?".

Ricordiamo che Oppenheimer è ispirato al libro di Kai Bird e Martin J. Sherwin "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer", che racconta la vita del fisico statunitense Robert Oppenheimer e lo sviluppo della bomba atomica durante la Seconda Guerra Mondiale. Nolan, al suo debutto nel genere biopic, vanterà un cast impressionante costellato di star, tra cui Cillian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Kenneth Branagh, Alex Wolff, Gary Oldman, Dane DeHaan e Casey Affleck.

Il film uscirà in Italia il 20 luglio 2023.