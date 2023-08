Oppenheimer, quali sono le migliori sale in Italia per guardarlo?

Quali sono le migliori sale in Italia per guardare Oppenheimer? Il nuovo film di Christopher Nolan è stato girato con pellicola IMAX 70mm, ma il nostro circuito di sale purtroppo è ancora un po' indietro.

Va infatti specificato che Oppenheimer è stato pensato per essere proiettato in IMAX70 a scorrimento orizzontale, e nessuna sala italiana è attrezzata per questa tecnologia: con lo scorrimento orizzontale, la pellicola IMAX vanta 15 perforazioni in orizzontale da destra verso sinistra sul lato lungo (contrariamente a quanto accade con la pellicola standard, che ha 5 perforazioni verticali sul lato corto), il che lo porta a essere gigantesco e tradursi sullo schermo in immagini di una qualità inimmaginabile. Una qualità che purtroppo Oppenheimer quando uscirà in Italia non avrà, almeno non a pieno.



Va notato infatti che le sale che proietteranno Oppenheimer in 70mm in Italia sono solo solo tre: una è appunto Arcadia Cinema di Melzo (MI), mentre le altre sono sono la Cineteca di Bologna e il cinema Quattro Fontane di Roma. In nessuno di questi tre casi si tratterà di IMAX 70mm, un formato che - pensate - in tutta Europa arriverà solo in pochissime sale: la IMAX Theatre, Palac Flora di Praga, il BFI IMAX, British Film Institute di Londra, il Vue Manchester IMAX & The Printworks di Manchester e il The Ronson Theatre at the Science Museum di Londra. Per una volta, insomma, non è un problema che riguarda solo i cinema italiani.

