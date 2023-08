Oppenheimer già tra i migliori incassi del 2023 in Italia: superato il totale di Tenet!

La giornata di ieri sabato 26 agosto è stata molto fruttuosa per il box office italiano grazie soprattutto agli incassi stratosferici di Oppenheimer, che ha lasciato praticamente solo le briciole agli altri film in cartellone.

Dopo i numeri pazzeschi di mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 agosto, il nuovo film targato Universal Pictures si è imposto con quasi 2 milioni di euro (1,7 milioni per la precisione) spingendosi alle soglie dei 7 milioni di euro, che saranno certamente sorpassati nel corso della giornata di domenica 27 agosto: al momento della stesura di questo articolo, con i suoi 6,8 milioni di euro Oppenheimer ha già superato il totale complessivo di Tenet, che nel corso della sua intera programmazione nel nostro mercato incassò un totale di 6,7 milioni di euro (uscito il 26 agosto 2020, però, quel film partì enormemente svantaggiato a causa della pandemia in pieno svolgimento).

Inoltre, gli analisti prevedono che tra lunedì e domenica Oppenheimer in Italia supererà anche il totale di Dunkirk, fermo a quota 8,8 milioni. Buono anche il dato delle sale IMAX del nostro mercato, con un incasso totale di 192mila euro, superiore a quello di 185mila euro di Super Mario Bros, finora il migliore del 2023 in Italia per questo formato premium: rimane lontanissimo e forse irraggiungibile il record di Avatar: La via dell’acqua, che anche grazie al supplemento 3D aveva guadagnato oltre un milione di euro dal circuito IMAX italiano.

Da notare, infine, che Oppenheimer è già settimo nella classifica dei miglior incassi del 2023 in Italia: sale anche il numero di proiezioni giornaliere, col film da oggi presente in 505 cinema con una media di 3.413 euro.

