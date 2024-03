Oppenheimer diventa Megamind su Peacock: il glitch streaming è esilarante

Esiste un'apparente connessione tra Oppenheimer e Megamind? Sforzandoci, con un esagerato volo pindarico potremmo tentare di mettere a confronto le personalità dei loro protagonisti, entrambi geni col potenziale potere di distruggere il mondo nelle loro mani. Forse, gli amici di Peacock ci hanno davvero sentito.

Come segnalato tramite un esilarante post su X, l'utente @EthanOfArgoCity ha riscontrato un curioso glitch della sua homepage del noto servizio streaming americano. A fare da sfondo alla scheda relativa a Megamind, tornato con un film e una serie tv nuovi di zecca ma di dubbio valore, come visibile nel post in calce... niente di meno che l'accigliato e dubbioso J. Robert Oppenheimer di Cillian Murphy in uno dei frame più iconici del capolavoro firmato Christopher Nolan.

Il curioso bug, inutile dirlo, ha immediatamente fatto il giro del web, raccogliendo decine di migliaia di like e commenti carichi di collettiva ilarità per la buffa coincidenza. Insomma, da "I am become Death" a "I am become Megamind" per il nostro Oppie è un attimo.

Intanto, la vera domanda è: ma il vero Oppenheimer avrebbe gradito Oppenheimer di Nolan? Il nipote del famigerato fisico, Charles, ha provato a rispondere al quesito, dunque non vi resta che scoprire il suo parere sulla pellicola in pole position per gli Oscar 2024.