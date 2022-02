Oppenheimer, Matthew Modine è l'ultima aggiunta al cast del film di Christopher Nolan

Christopher Nolan continua a viziarci (e viziarsi) con degli interpreti grande livello: nel suo prossimo film, Oppenheimer, vedremo anche Matthew Modine.

Come se non avessimo già letto annunci riguardanti il cast di Oppenheimer questa settimana, Christopher Nolan ci stupisce ancora con una nuova aggiunta al film.

Dopo l'attore di The Boy e Scream Jack Quaid arriva infatti anche Matthew Modine (Full Metal Jacket, Stranger Things), che con Nolan aveva già collaborato in occasione de Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno.

La parte di Modine nella pellicola non è ancora stata resa nota, ma sappiamo che il film adatterà il libro di Kai Bird e Martin J. Sherwin "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer", in cui Cillian Murphy interpreterà il ruolo titolare.

Tra gli altri membri del cast troviamo anche Emily Blunt, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Dane Dehaan, Josh Hartnett, Matt Damon, Rami Malek e Benny Safdie.

Oppenheimer, scritto, diretto e prodotto da Nolan, sarà distribuito da Universal Pictures, subentrata a Warner Bros. dopo che la lunga partnership tra il regista e la compagnia di distribuzione è arrivata a conclusione.

Le riprese del film avverranno in New Mexico, mentre la data d'uscita nelle sale cinematografiche di Oppenheimer è stata fissata per luglio 2023.