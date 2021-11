Oppenheimer, Matt Damon e Robert Downey Jr. nel cast del nuovo film di Christopher Nolan?

Comincia pian piano a prendere forma Oppenheimer, il film con cui Christopher Nolan tornerà sul grande schermo dopo i risultati non particolarmente esaltanti (principalmente a causa della pandemia) del suo Tenet: con il cast in via di definizione, le ultime voci al riguardo sembrano già prospettare un'operazione in grande stile.

Mentre in giro si parla del possibile ingresso di Emily Blunt nel cast di Oppenheimer, infatti, delle nuove indiscrezioni hanno cominciato a circolare in rete riguardo due possibili new entry di assoluto livello che alzerebbero ulteriormente il livello d'attenzione intorno al nuovo progetto del regista di Inception e The Prestige.

Stiamo parlando di Robert Downey Jr. e Matt Damon, che pare siano in trattative con la produzione per firmare il contratto che li legherebbe alla nuova release di Nolan: per l'ex-Iron Man sarebbe la prima collaborazione in assoluto con il cineasta di Dunkirk e Il Cavaliere Oscuro, mentre Damon è forte già di una breve ma intensa apparizione in Interstellar, nei panni del Dr. Mann.

Vedremo se le voci al riguardo troveranno conferme nelle prossime ore: la speranza di tutti, ovviamente, è che la cosa possa concretizzarsi al più presto! Per ora, intanto, Nolan può essere certo almeno della presenza del fedelissimo Cillian Murphy nel suo Oppenheimer.