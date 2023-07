Oppenheimer, Matt Damon e quella promessa alla moglie infranta per Christopher Nolan

Matt Damon si era accordato con la moglie Luciana Barroso, durante una terapia di coppia, che si sarebbe preso una pausa dal lavoro con una sola eccezione: una chiamata di Christopher Nolan. E fu proprio il regista britannico a chiamare Damon per un ruolo in Oppenheimer, come confermato dall'attore nato a Cambridge.

"Sembrerà inventato ma in realtà è vero" ha dichiarato nel corso di una roundtable con EW "Ho dovuto - per non andare troppo sul personale - negoziare ampiamente con mia moglie perché mi stavo prendendo una pausa".



Damon ha ricordato di aver recitato per Nolan in Interstellar:"Mi ha messo sotto ghiaccio per un paio di film" ha scherzato. Poi ha approfondito il discorso legato all'accordo con la moglie:"In realtà ho negoziato in terapia di coppia, questa è una storia vera. L'unico avvertimento per il mio tempo libero era se Chris Nolan avesse chiamato. Questo senza sapere se stesse lavorando o meno a qualcosa perché non te lo dice mai. Ti chiama solo di punto in bianco. E così, è stato un attimo nella mia famiglia". Su Everyeye potete recuperare la visione del trailer di Oppenheimer, in uscita tra pochi giorni.



Matt Damon interpreta Leslie Groves, generale americano responsabile del Progetto Manhattan, al fianco di Cillian Murphy nel ruolo del fisico J Robert Oppenheimer, Emily Blunt, Robert Downey Jr. e Florence Pugh.



Ultimamente, Christopher Nolan ha stuzzicato Robert Downey Jr. affermando che l'attore secondo lui avesse bisogno di fame, come Heath Ledger ai tempi de Il cavaliere oscuro.