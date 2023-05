Oppenheimer, Matt Damon e Emily Blunt su Cillian Murphy: 'è incredibile'

Tra i film più attesi dell'estate c'è la nuova collaborazione tra Cillian Murphy e Christopher Nolan Oppenheimer: oltre all'amatissimo capo dei Peaky Blinders, la pellicola vanta una cast altissimo con nomi dal calibro di Matton Damon e Emily Blunt.

Proprio i due attori hanno elogiato l'interpretazione di Cillian Murphy nei panni di Robert Oppenheimer, l'uomo dietro la costruzione della bomba atomica.

Matt Damon, che aveva già parlato della possibilità che Oppenheimer venga superato da Barbie di Greta Gerwing, ha detto al New York Times che i sacrifici per Murphy non sono mancati sul set: "Oppenheimer è stato come una maratona. Quando sei al centro di un film di quella portata, girando sette scene in un giorno, ci vuole una concentrazione, una preoccupazione e un impegno diversi. È bello vedere qualcuno dedicarsi completamente a questo”.

Nel corso della stessa intervista, la co-protagonista Emily Blunt che interpreterà la moglie Katherine "Kitty" Oppenheimer, invece ha dichiarato che Murphy è perfetto per quel ruolo: "Murphy non è un attore che mastica lo scenario. Non ci sono molte persone che riescono a essere magnetiche come lui. Ha pensato a ogni dettaglio. Questo film esplora non solo il trauma di vivere con un cervello come quello di Oppenheimer, ma cosa ne fai e fino a che punto sei disposto a spingerti. Cillian è brillante nel interpretare quell'ambiguità di intenzione".

Oppenheimer arriverà nelle sale italiane il prossimo 23 agosto: potete recuperare l'esplosivo trailer di Oppenheimer e decretare dalle brevi clip se la scelta di Cillian Murphy è azzeccata proprio come asseriscono i membri del cast!