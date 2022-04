Oppenheimer: Matt Damon e Dane DeHaan nelle nuove foto dal set di Christopher Nolan

Proseguono senza sosta le riprese di Oppenheimer, il nuovo film storico di Christopher Nolan che si focalizzerà sul celebre fisico statunitense e sul lavoro che portò alla realizzazione della bomba atomica che verrà utilizzata dagli Alleati per decidere le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Scopriamo le nuove foto dal set con Matt Damon.

Grazie alle foto pubblicate dal Daily Mail, possiamo dare una nuova occhiata a Matt Damon, Dane DeHaan e Cillian Murphy sul set della pellicola. Avevamo già visto Matt Damon sul set di Nolan, ma questa è la prima volta che intravediamo DeHaan al lavoro, in quella che è la sua prima collaborazione con il regista britannico.

Sia Murphy che Damon avevano già lavorato con Nolan: il primo è ormai un vero e proprio attore feticcio per il regista, essendo apparso in numerose pellicole da lui dirette, tra cui la trilogia del Cavaliere Oscuro e Dunkirk, mentre Damon era nel cast di Interstellar, se ricorderete. Per le foto del Daily Mail vi rimandiamo direttamente sul sito citato nella fonte in calce alla news.

Nell'ultima tranche di foto dal set abbiamo potuto vedere il look di Robert Downey Jr., anche lui alla sua prima collaborazione con Nolan.

Basato sul libro "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" di Kai Bird e Martin J. Sherwin., il film scritto, diretto e prodotto dal regista de Il Cavaliere Oscuro per Universal Pictures vanta la presenza di attori come Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Matt Damon, Josh Hartnett, Gary Oldman, Benny Safdie, Jack Quaid, Kenneth Branagh, Alden Ehrenreich, Dane DeHaan, Devon Bostick, Louise Lombard, David Dastmalchian, Emma Dumont e tanti altri.

Inoltre, il film sarà girato in una combinazione di pellicola 65mm e IMAX 65mm, e che per la prima volta conterrà delle porzioni in formato IMAX in bianco e nero. Si tratterà della prima esperienza di Nolan con questo particolare tipo di formato tecnico e di un ritorno al bianco e nero dai tempi di Memento.