Oppenheimer, anche Louise Lombard è nel cast del film di Christopher Nolan

A Carnevale ogni scherzo vale, ma Christopher Nolan non scherza mica con il cast del suo nuovo film: anche oggi infatti possiamo annunciare una new entry in Oppenheimer, e questa volta si tratta di Louise Lombard.

Dev'essere davvero affollato il set di Oppenheimer e, soprattutto, pieno di stelle.

Un'altra attrice si è infatti aggiunta allo già spettacolare ensemble che Nolan sta mettendo su per Oppenheimer, che finora includeva interpreti del calibro di Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Kenneth Branagh, Rami Malek, Florence Pugh, Dane DeHaan, Josh Hartnett, Matthew Modine, Alden Ehrenreich, Benny Safdie e la più recente aggiunta David Dastmalchian.

Ma nuova settimana, nuovi annunci, ovviamente... E quindi ecco arrivare anche Louise Lombard, l'attrice di Hidalgo - Oceano di Fuoco e CSI - Scena del Crimine, che negli ultimi tempi abbiamo visto in diverse produzioni cinematografiche e televisive come la saga di After, o le serie tv Grimm e Le regole del delitto perfetto.

Al momento non sappiamo che ruolo avrà nel film, e probabilmente così sarà fino all'uscita di eventuali materiali promozionali o addirittura della pellicola nelle sale nel luglio del prossimo anno.

Oppenheimer è scritto, diretto e prodotto da Christopher Nolan, che dopo tanti anni di sodalizio professionale con Warner Bros., questa volta si affiderà a Universal Pictures per la distribuzione della pellicola. Le riprese di Oppenheimer sono attualmente in corso.