Oppenheimer, anche Kenneth Branagh entra nel cast di Christopher Nolan!

Dopo la prima foto di Cillian Murphy nel ruolo di Oppenheimer, il nuovo attesissimo film scritto e diretto da Christopher Nolan accoglie nel cast anche il regista, produttore e attore Kenneth Branagh.

In queste ore infatti la Universal, che produrrà e distribuirà il nuovo film di Nolan dopo la separazione del regista dalla Warner Bros., ha confermato che Kenneth Branagh è stato ufficialmente aggiunto al cast di Oppenheimer: attualmente, però, il suo ruolo rimane sconosciuto. Per il regista, sceneggiatore produttore e attore Kenneth Branagh si tratta del terzo film consecutivo alla corte di Christopher Nolan, dopo i ruoli in Dunkirk e Tenet, nei quali aveva interpretato rispettivamente il comandante Bolton e il principale antagonista.

Attualmente in sala con Assassinio sul Nilo, che ha diretto, prodotto e interpretato, Kenneth Branagh sarà anche uno dei protagonisti degli Oscar 2022 con Belfast, che è stato nominato in 7 categorie. Lo stesso Branagh, grazie al suo nuovo film, ha superato il record di Walt Disney, Alfonso Cuarón e George Clooney come singola persona nominata nel maggior numero di categorie diverse nella storia degli Academy Awards.

Nelle scorse ore anche Alden Ehrenreich si è unito al cast di Oppenheimer: le riprese del film sono partite, con un'uscita prevista nel giugno 2023. Quali sono le vostre aspettative?