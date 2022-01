Oppenheimer, Josh Hartnett si unisce al cast del nuovo film di Christopher Nolan

Cresce sempre di più lo stellare cast di Oppenheimer: il nuovo film di Christopher Nolan aggiunge ai suoi ranghi anche l'attore di Pearl Harbor e Penny Dredful Josh Hartnett.

Continua a prendere forma Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan alla sua prima avventura con Universal Pictures.

Dopo aver annunciato star del calibro di Cillian Murphy, Florence Pugh, Benny Safdie e Rami Malek, e con altri attori apparentemente in trattative (ma secondo Deadline effettivamente già a bordo del progetto) come Emily Blunt, Matt Damon e Robert Downey Jr., la pellicola scritta, diretta e prodotta dal regista di Tenet e Il Cavaliere Oscuro sembra essere già una garanzia, almeno in quanto a star power.

Ma d'altronde Nolan ci ha abituato bene, e questa volta non poteva essere diversamente, soprattutto considerato il vantaggioso contratto firmato con Universal, che ha risposto a tutte le richieste avanzate dal regista.

Il film basato sul libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” scritto da Kai Bird e Martin J. Sherwin, sarà il dodicesimo lungometraggio firmato da Nolan, e racconterà "il paradosso dell'enigmatico uomo che dovrà rischiare la distruzione del mondo per poterli salvare".

Al momento non sappiamo chi potrebbe interpretare Josh Hartnett, ma restiamo in attesa di aggiornamenti.

Oppenheimer uscirà il 21 luglio 2023 al cinema.