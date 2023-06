Oppenheimer, Josh Hartnett elogia Christopher Nolan:'Regista geniale'

Dopo aver rifiutato un ruolo nella trilogia di Batman, Josh Hartnett ha avuto un'altra occasione per lavorare con Christopher Nolan, che l'ha scelto per far parte del cast di Oppenheimer, il nuovo lungometraggio del regista britannico in uscita tra poche settimane. Hartnett ha espresso parole di elogio nei confronti di Nolan.

"La caratteristica dei cineasti geniali è che ci saranno sempre, e quindi ad un certo punto ho sperato che avremmo lavorato insieme. E guarda, eccoci qui. Mi sento davvero fortunato che mi vedesse ancora come qualcuno con il quale lavorare dopo tutti questi anni. Sono un grande sostenitore delle cose che funzionano quando dovrebbero" ha dichiarato la star di Pearl Harbor.



Sul metodo di lavoro di Nolan, Hartnett si è espresso in questi termini:"Chris ha alcune regole: a nessuno è permesso un telefono cellulare. Nessuno arriva in ritardo. Nessuno ha un assistente. Tutti sono alla pari". Ma perché in passato rifiutò Batman? "Warner Bros. voleva che facessi uno dei loro film sui supereroi e Chris Nolan ne stava dirigendo uno. L'ho incontrato, gli ho parlato e non era una cosa che mi interessava in quel momento. Ero su un percorso differente rispetto a molti attori". Sul nostro sito potete guardare il primo trailer di Oppenheimer, in attesa di vedere il film al cinema.



Josh Hartnett ha recitato in Oppenheimer al fianco di Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. e Florence Pugh.

Oppenheimer tratta la sopravvivenza del mondo, come ha raccontato Nolan, che ha voluto raccontare la storia del fisico che si occupò del Progetto Manhattan sulla prima bomba atomica.