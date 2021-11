Oppenheimer, anche Jared Leto nel cast del nuovo film di Christopher Nolan?

Nella fase di casting di un film molto atteso risiedono poche certezze. Una di queste è la voce che vorrebbe Jared Leto coinvolto nel progetto. E anche il prossimo film di Christopher Nolan, Oppenheimer, potrebbe includere nel cast il premio Oscar per Dallas Buyers Club? Nelle ultime ore è circolata proprio quest'indiscrezione.

Giant Freakin Robot sostiene che Leto sarebbe tra i nomi papabili per un ruolo nel film. Nolan sta dedicando molto tempo al progetto dopo aver abbandonato Warner Bros. ed essere passato a Universal.



Il regista britannico ha annunciato di essere al lavoro sul film basato sulla figura di J. Robert Oppenheimer, il 'padre' della bomba atomica.

Pare che Nolan stesse già lavorando al progetto quando ha incontrato Jared Leto per proporgli un ruolo.



Al momento non ci sono conferme sulla partecipazione di Leto al film; nelle scorse è stato confermato che Matt Damon e Robert Downey Jr. saranno nel cast di Oppenheimer, scatenando l'entusiasmo dei fan, che pregustano un film ricco di grandi star.



Leto apparirà nell'atteso House of Gucci di Ridley Scott, nel ruolo di Paolo Gucci, al fianco di Lady Gaga e Adam Driver. Inoltre vestirà i panni di Morbius, celebre villain di Spider-Man, nell'omonimo film. L'attore ha conquistato un premio Oscar al miglior attore non protagonista nel 2014 per l'interpretazione della transessuale Rayon in Dallas Buyers Club.



