Oppenheimer, Jack Quaid si unisce al cast del film di Christopher Nolan!

Non è una novità vedere un film di Christopher Nolan fare il pieno di star: con Oppenheimer il regista di Inception e The Prestige non si sta smentendo, conducendo la solita campagna acquisti faraonica che porterà il film sul Progetto Manhattan a disporre di un cast composto da nomi di primissimo livello.

All'annuncio dell'ingresso di Dane DeHaan nel cast di Oppenheimer arrivato nei giorni scorsi, dunque, fa ora seguito l'ufficializzazione di un nuovo colpaccio: a raggiungere Emily Blunt, Cillian Murphy e soci sarà infatti Jack Quaid, conosciuto dai più per il ruolo di Hughie nella fortunatissima serie Amazon The Boys e di Richie Kirsh nel quinto capitolo di Scream attualmente in sala.

Non è stato chiarito chi sarà il personaggio a cui Quaid andrà a prestare il suo volto: Nolan sta mantenendo anche per Oppenheimer i livelli di segretezza a cui ci ha abituato per i suoi precedenti film, per cui non resta che attendere comunicazioni dall'interno per scoprire quale parte sarà affidata all'attore classe 1992 dal regista di Tenet.

Nel cast di Oppenheimer, oltre ai nomi già citati, troveremo anche Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek e Florence Pugh: vi sembra abbastanza per alzare l'asticella delle aspettative? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, Cillian Murphy ci ha svelato qualcosa sulla storia di Oppenheimer.