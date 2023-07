Oppenheimer: un'intensa e bellissima clip promozionale ci regala un primo sguardo al film

A pochi giorni dall’uscita del film nelle sale, un’intensa nuova clip promozionale di Oppenheimer è stata pubblicata dalla Universal anticipando nuove scene e nuovi temi del film biografico di Christopher Nolan sul padre della bomba atomica. Uno sguardo d’apertura davvero efficace sul personaggio interpretato da Cillian Murphy.

Soltanto ieri sera, 13 luglio 2023, il cast di Oppenheimer ha abbandonato la première britannica come segno di adesione allo sciopero SAG-AFTRA, e, mentre Oppenheimer sta per sbarcare nei cinema di tutto il mondo, la major spara le sue ultime cartucce per presentare il film nel modo migliore e più emozionante possibile.

Negli oltre cinque minuti di girato, in effetti, è dato un grande risalto all’epica e all’importanza storica degli eventi narrati e al peso portato dall’uomo che, attraverso il suo lavoro, ha cambiato la faccia del mondo per sempre. Le sequenze mostrate, accompagnate da una colonna sonora già da brividi, ci presentano un film che appare dalle enormi proporzioni ed estremamente intenso dal punto di vista delle emozioni raccontate sullo schermo.

Il film di Nolan vedrà al fianco di Cillian Murphy attori di grandissimo livello quali Emily Blunt, Robert Downey Jr. , Matt Damon, Florence Pugh, Josh Hartnett, Benny Safdie e Michael Angarano.

In attesa di poter vedere il nuovo film del regista della trilogia del Cavaliere Oscuro nelle sale , vi lasciamo alle parole di Cillian Murphy, grande protagonista di Oppenheimer, a proposito del Progetto Manhattan.