Oppenheimer era un ingenuo? Secondo Cillian Murphy era esattamente così!

Possibile definire ingenuo uno degli scienziati più brillanti e rispettati del proprio tempo, capace di cambiare per sempre il corso della storia (non necessariamente nel bene)? In effetti sì, se a parlare è Cillian Murphy, che qualcosa su Robert Oppenheimer avrà pur avuto modo di impararlo nel corso delle riprese del film di Christopher Nolan.

Dopo aver svelato un inaspettato segreto sul montaggio di Oppenheimer, Murphy ha infatti espresso un suo parere sull'operato del padre della bomba atomica, definendolo come il prodotto di un'ingenuità capace di portare un uomo a credere davvero che l'invenzione più terrificante del secolo scorso potesse avere delle ripercussioni positive.

"Io penso che lui credesse davvero che l'invenzione della bomba potesse portare alla fine di tutte le guerre. Penso che lui credesse che la presenza della bomba potesse spingere i Paesi a dar vita a una sorta di governo nucleare mondiale. Era un ingenuo. Chris ha usato questa fantastica espressione, stavamo parlando della storia di Oppenheimer e mi disse: 'Sai, lui danzava tra le gocce di pioggia dal punto di vista morale'. Quella frase mi sbloccò qualcosa mentre mi preparavo al film" sono state le parole della star di Peaky Blinders. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Oppenheimer.