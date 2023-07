Oppenheimer: quanto sta incassando all'estero il film di Nolan?

Se il film 'rivale' del momento Barbie sta registrato nuovi record al box office in giro per il mondo, c'è da dire che anche Oppenheimer, il nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan, si sta facendo valere al botteghino.

Dopo l'ottima partenza oltre le aspettative e le previsioni ottenuta in Nord-America con ben 82,4 milioni di dollari incassati nel suo primo week-end di programmazione, infatti, Oppenheimer sta facendo registrare ottimi numeri anche nei mercati internazionali, dai quali ha ottenuto complessivamente altri 80,5 milioni nel primo week-end: in totale, fino ad oggi l film biografico sul "padre della bomba atomica" con protagonista Cillian Murphy ha aggiunto 98 milioni di dollari, per un incasso complessivo globale di 180 milioni. Considerato che il budget di Oppenheimer è stato di 100 milioni di dollari, ai quali vanno aggiunti i 100 milioni di marketing, Nolan e Universal possono iniziare a preparare lo champagne per festeggiare, dato che nelle prossime ore il film raggiungerà il punto di pareggio

Da notare, tra l'altro, che Oppenheimer ha segnato uno dei migliori esordi nella storia del cinema rated-r: non male per un biopic storico in costume parzialmente in bianco e nero e della durata di tre ore, con zero azione e tantissimi dialoghi.

Per altre notizie, sapete che Barbie ha superato anche un record de Il cavaliere oscuro?