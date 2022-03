Oppenheimer: Guy Burnet e Danny Deferrari si uniscono al cast del nuovo film di Nolan

Dopo il recente arrivo di David Rysdahl nel cast di Oppenheimer, nuovo film di Christopher Nolan, vengono annunciate altre due aggiunte. Si tratta di Guy Burnet e Danny Deferrari

Deferrari è noto per aver interpretato il protagonista maschile nel film vincitore dell'Independent Spirit Award Shiva Baby di Emma Seligman. Secondo quanto riportato, nella nuova pellicola di Nolan sarà Enrico Fermi, creatore del primo reattore nucleare al mondo.

Burnet, invece, è apparso in numerose serie di successo, e lo conosciamo per il suo ruolo nella serie Amazon The Feed. Non sono stati riportati dettagli circa il personaggio da lui interpretato, dunque resteremo in attesa di altre notizie.

I due si uniscono a un cast già piuttosto nutrito, composto perlopiù da stelle del cinema hollywoodiano, che saranno guidate dalla regia di Nolan che ha anche scritto il film. Il protagonista sarà interpretato da Cillian Murphy, e sarà un fisico teorico il cui lavoro sul Progetto Manhattan ha portato all'arrivo della bomba atomica. Oppenheimer è basato sul libro vincitore del Premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird.

Oltre ai già citati attori ci saranno anche Emily Blunt, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Alden Ehrenreich, Matthew Modine, Dylan Arnold, David Krumholtz, David Dastmalchian, Benny Safdie, Olli Haaskivi, Michael Angarano, Jason Clarke e James D'Arcy.

Oppenheimer sarà girato parzialmente in bianco e nero, e arriverà in sala a Luglio 2023.