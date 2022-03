Oppenheimer: Gustav Skarsgard di Vikings si aggiunge al monumentale cast di Nolan

Arriva l'ennesima new entry nel già colossale cast del prossimo film di Christopher Nolan, infatti, dopo l'aggiunta di Matthias Schweighofer ad Oppenheimer, veniamo a sapere che anche Gustav Skarsgard, principalmente noto per la serie Vikings, parteciperà a questo attesissimo biopic su uno dei "padri della bomba atomica".

In particolare, viene anche riportato che Skarsgard interpreterà Hans Bethe, fisico nucleare tedesco, vincitore del premio Nobel per la fisica nel 1967 e assoldato da Oppenheimer per prendere parte al "Progetto Manhattan", il programma che portò alla creazione della prima bomba atomica.

Per Skarsgard si tratta sicuramente di uno dei ruoli più importanti della sua carriera, infatti, sebbene l'attore svedese abbia già recitato in serie TV di grande successo come Vikings e Westworld, questa è per lui la prima opportunità di lavorare nel cinema in un progetto di tale prestigio.

Oppenheimer rappresenta una tappa cruciale anche per la carriera di Nolan, che torna alla regia per la prima volta dopo la storica rottura con Warner Bros. e la firma del nuovo folle contratto con Universal. Inoltre, nei mesi crescono le aspettative e la pressione intorno alla lavorazione di questo nuovo progetto, per il quale Universal ha riservato un trattamento speciale a Nolan e ha assemblato un cast decisamente impressionante. Nello specifico, teniamo a ricordarvi che in Oppenheimer appariranno attori del calibro di Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Josh Hartnett, Florence Pugh, Rami Malek, Jack Quaid, Benny Safdie, Matthew Modine e Kenneth Branagh, tra i nomi principali.

Infine, vi riportiamo che sono attualmente in corso le riprese di Oppenheimer, in parte girato in IMAX bianco e nero tra l'altro, e che l'uscita della pellicola è prevista per luglio 2023.