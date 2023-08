Oppenheimer: quanto ha guadagnato Cillian Murphy?

Quanto ha guadagnato Cillian Murphy da Oppenheimer? Il nuovo film di Christopher Nolan sta ottenendo incassi record in tutto il mondo, ma l'attore ne ha beneficiato in qualche modo?

A quanto pare...no, Cillian Murphy non guadagnerà una percentuale sugli incassi di Oppenheimer, ma la star di Peaky Blinders - all'ennesima collaborazione con Christopher Nolan, la prima da protagonista assoluto - di certo non ha di che lamentarsi: secondo quanto riportato, infatti, il cachet di Cillian Murphy per Oppenheimer corrisponde a 10 milioni di dollari, senza le tanto agognate percentuali sugli incassi, che del resto solitamente vengono inserite soltanto nei contratti delle superstar di primo livello.

Un peccato per il conto in banca dell'attore, soprattutto considerando che Oppenheimer è diventato il secondo miglior incasso della storia del cinema rated-r ed attualmente è dietro solo a Joker (e potrebbe addirittura rischiare di superarlo, dato che le previsioni indicano che alla fine della sua run nelle sale il film di Nolan avrà incassato oltre i 950 milioni di dollari) ma comunque un notevole aumento rispetto al suo precedente cachet massimo, vale a dire i quasi 2 milioni di dollari ad episodio per l'ultima stagione di Peaky Blinders.

Oltre al mero denaro, però, c'è da considerare anche il vasto accrescimento della fama di Cillian Murphy, che grazie al ruolo di Oppenheimer quasi certamente otterrà la sua prima nomination agli Oscar come miglior attore protagonista ai prossimi Oscar 2024: dovesse anche vincere, poi, quella fama sarà quintuplicata, con nuove offerte di lavoro da protagonista che a quel punto non tarderanno ad arrivare.

