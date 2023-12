Oppenheimer va in Giappone: annunciata la data d'uscita dopo le polemiche di Barbenheimer

Dopo le numerose ed infuocate polemiche nate in Giappone riguardo a Oppenheimer di Christopher Nolan, alla fine Warner Bros e gli esercenti locali hanno trovato un accordo per la distribuzione del film con Cillian Murphy anche nella terra del Sol Levante.

Il distributore del film in Giappone, la compagnia Bitters End, ha dichiarato in queste ore che Oppenheimer, che racconta la storia e i dilemmi morali del fisico J. Robert Oppenheimer nella creazione della bomba atomica e nel suo ruolo chiave nel primo attacco nucleare della storia dell'umanità avvenuto il 6 agosto 1945 proprio contro il Giappone, sarà distribuito nel 2024. In una dichiarazione diffusa dai media giapponesi, l'azienda ha affermato di aver preso la decisione dopo lunghe discussioni, che hanno anche tenuto conto del contraccolpo scatenato a luglio scorso dal fenomeno Barbenheimer sull'opinione pubblica giapponese: "L'argomento del film è di grande importanza e ha un significato speciale per i giapponesi, quindi abbiamo deciso di distribuirlo in Giappone dopo varie discussioni e considerazioni", ha detto Bitters End.

Come forse ricorderete, la scorsa estate i tanti meme di Barbie e Oppenheimer hanno suscitato la rabbia del Giappone, paese che è stato colpito due due volte con armi nucleari negli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale.

Sebbene al momento non sia stata fornita una data d'uscita ufficiale, sarà certamente curioso vedere quanto incasserà Oppenheimer in Giappone: il film di Nolan è il terzo miglior incasso del 2023 a livello globale, con un box office complessivo di oltre 950 milioni di dollari.