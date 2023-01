Oppenheimer: nella nuova foto Cillian Murphy indossa la 'spilla dell'apocalisse'?

Dopo il trailer e le ultime novità su Oppenheimer, l'hype è schizzato alle stelle per il nuovo film di Christopher Nolan sulla creazione della Bomba Atomica da parte del Progetto Manhattan. È forse il film più atteso del 2023 e ora una nuova foto di scena ci rivela un dettaglio interessante su Cillian Murphy.

Sicuramente, le ultime sul film di Christopher Nolan non potevano che alimentare ulteriormente, tanto quanto una fusione del nocciolo, l’interesse del pubblico nei confronti della sua ultima impresa. Su tutte, la notizia che il regista, notoriamente restio all’uso di CGI e VFX in favore degli effetti speciali fisici, avrebbe ricreato una sorta di “esplosione atomica” controllata sul set di Oppenheimer. A un certo punto sembravano addirittura spuntate le foto dal set in questione di Oppenheimer. Nulla di radioattivo, sia chiaro, ma avrebbe comunque chiesto ad alcuni ingegneri specializzati di realizzare un ordigno esplosivo che ricreasse la tipica forma a fungo atomico, al momento della deflagrazione.

Su questo si è concentrato un recente trailer fan made di Oppenheimer, ma di questo ovviamente – nella realtà – il fisico nucleare Robert Oppenheimer, al centro della pellicola con protagonista Cillian Murphy. E proprio quest’ultimo appare in una nuova foto ufficiale, stavolta a colori – il film sarà un misto di B/N e colore grazie a una cinepresa IMAX sperimentale ideata apposta per l’occasione – che rivela un dettaglio che sembrava sfuggito nelle precedenti. Nella foto che trovate in calce all’articolo vediamo Muprhy/Oppenheimer evidentemente preoccupato di fronte agli esiti distruttivi del suo lavoro.

Ma il dettaglio che spicca è una spilla che porta sulla giacca e che recita solo un codice: K-6. Se si effettua una ricerca negli archivi, si scoprirà dell’esistenza di una sorta di foto segnaletica/identificativa del Progetto Manhattan in cui Oppenheimer viene identificato da questo codice. Si potrebbe ipotizzare, dal momento che mancano ulteriori informazioni, che si trattasse del codice identificativo sostitutivo del nome, vista l’estrema segretezza del Progetto Manhattan e dei suoi collaboratori.

Voi quali aspettative avete sul film? È anche il vostro più atteso del 2023? Ditecelo nei commenti!