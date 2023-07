Oppenheimer, Florence Pugh sarà protagonista di scene di sesso e nudo integrale

Oppenheimer uscirà con forte ritardo in Italia ma segnerà diverse 'prime volte' per il cinema di Christopher Nolan: tra queste, anche la presenza di lunghe e intense scene di sesso e nudo integrale, che a quanto pare avranno per protagonista Florence Pugh.

Ad anticiparlo, nel corso di una recente intervista al Sydney Morning Herald, è stato il protagonista del film Cillian Murphy, che ha voluto elogiare la collega dandole tutto il merito per aver reso queste scene di sesso "fottutamente potenti". Le sequenze in questione vedranno coinvolti J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), scienziato che ha guidato lo sviluppo della prima bomba atomica, e la sua amante segreta Jean Tatlock (Florence Pugh).

“Quelle scene sono state scritte deliberatamente, e Chris [Nolan, ndr] sapeva che avrebbero conferito al film la sua valutazione rated-r, che poi in effetti ha ottenuto", ha dichiarato la star di Peaky Blinders. "Ma penso che quando le vedrete, capirete che dovevano essere inserite perché sono così fottutamente potenti. E non sono affatto gratuite. Sono perfette. E Florence è semplicemente fantastica. Ho amato il lavoro che fece in Lady Macbeth e penso che sia un'attrice fottutamente fenomenale. Ha questa presenza come persona e sullo schermo che è sbalorditiva. L'impatto che ha in Oppenheimer è piuttosto devastante."

A proposito delle chiacchierate scene di sesso di Oppenheimer, il regista Christopher Nolan - che ha stupito i suoi fan con questa scelta: del resto si tratta delle prime scene di nudo mai realizzate nella sua carriera, fin qui a dir poco pudica - ha spiegato a Insider: "Studiando la vita di Oppenheimer e la sua storia, quell'aspetto del suo privato è stato centrale: la sessualità, il suo modo con le donne, il fascino che emanava, è una parte essenziale della sua storia. La relazione con Jean Tatlock, interpretata da Florence Pugh, è stata una delle cose più importanti della sua vita. Soprattutto per il fatto che Jean Tatlock era molto esplicitamente una comunista e la sua ossessione per lei aveva quindi delle enormi ramificazioni nell'ambito professionale. Il mio obiettivo è stato quello di rappresentare la loro relazione in modo onesto, senza essere timido o semplicemente allusivo, volevo entrare pienamente nelle loro dinamiche."

Per altri contenuti, ecco le prime entusiastiche reaction a Oppenheimer: il film uscirà il 21 luglio negli USA e il 23 agosto in Italia.