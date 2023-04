Oppenheimer, Florence Pugh ha definito Christopher Nolan come un 'grande maestro'

Dopo gli elogi di Oppenheimer da parte di Matt Damon, a conferire ulteriore lustro alla pellicola è Florence Pugh: in particolare, l'attrice di Lady Macbeth, Midsommar - Il villaggio dei dannati e Black Widow ha definito il regista Christopher Nolan come un grande maestro".

"Lavorare con Christopher Nolan" ha dichiarato Pugh, "è stata probabilmente una delle esperienze più emozionanti e originali della mia vita. È un vero professionista. Ma la sua dedizione all'arte cinematografica e al cinema 'vecchio stile' è semplicemente magica. Guardare ogni singolo membro della troupe lavorare così duramente per lui, al fine di ottenere la sua approvazione... ma non in modo strano; al contrario, come se tutti sapessero per chi stavano lavorando e provassero un profondo orgoglio per essere lì. Sono tutti quanti così entusiasti del proprio lavoro, perciò non sorprende che cerchino tutti di migliorare di giorno in giorno. Personalmente, non ho mai assistito a una sensazione simile su un set cinematografico".

Florence Pugh interpreterà il personaggio di Jean Tatlock, mentre nel cast figurano anche attori del calibro di Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon e Robert Downey Jr. La trama è incentrata intoro alla vita del fisico Robert Oppenheimer, manager del Los Alamos Laboratory che ha portato alla creazione della prima bomba atomica. Le riprese sono iniziate nel febbraio 2022 a Princeton, nel New Jersey, per poi concludersi nel magio 2023 con un budget complessivo di 100 milioni di dollari.

Il film debutterà il 21 luglio 2023 negli Stati Uniti, mentre l'Italia dovrà attendere il 23 agosto dello stesso anno. A proposito, sapevi che Oppenheimer ha sbancato il Cinemacon?