Oppenheimer, il film sarà superato da Barbie? Ecco cosa ne pensa Matt Damon

Non manca ormai molto all'uscita nelle sale di Oppenheimer, il nuovo ambizioso film di Christopher Nolan sembra pronto a sbancare al botteghino portandosi a casa il suo solito successo, come si merita da grande cineasta quale è. Tuttavia stavolta pare che anche il film Barbie possa essere un valido avversario al botteghino.

L'accesa battaglia che dovrebbe consumarsi quest'estate tra Oppenheimer e Barbie è diventato uno scenario plausibile per gli spettatori di tutto il mondo, devono decidere quale vedranno per primo, o se sono disposti a allungare il loro tempo e denaro fino a vederli entrambi lo stesso giorno.

Se non l'avete visto, ecco qui il recente trailer di Barbie.

Una persona che non sembra convinta che ci sia questa una rivalità è la star di Oppenheimer Matt Damon, che ha affermato che i ferri corti erano inesistenti quando parlava con Vanity Fair, anche se è qualcosa che direbbe una persona destinata a finire dalla parte dei perdenti.

L'attore si è così espresso: “Questa è la prima volta che ne sento parlare, in realtà. Non ho prestato attenzione a questo. Le persone possono andare a vedere due film in un fine settimana. Oppenheimer è uno di loro!”.

Nel frattempo Christopher Nolan conferma che Oppenheimer è il suo film più lungo.

Se la commedia color caramella di Greta Gerwig riuscirà a sconfiggere il thriller storico drammatico di Nola, sarà davvero uno shock? Dopotutto, l'entusiasmo per entrambi è costantemente alle stelle e solo uno può emergere vittorioso alla fine della giornata. L'unica vera domanda è chi rimarrà in piedi?