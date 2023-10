Oppenheimer: il film di Nolan va ancora forte al box office, incredibile

Mentre si parla di un potenziale record di nomination per Oppenheimer agli Oscar 2024, con Entertainment Weekly che prevede la cifra storica di 15 candidature per il film di Christopher Nolan, per il biopic con Cillian Murphy vanno riportati anche gli ultimi dati ufficiali dal box office.

Nonostante sia uscito nelle sale a livello nazionale il 21 luglio scorso, infatti, Oppenheimer di Christopher Nolan continua a tenere botta al botteghino, soprattutto a livello internazionale: nello scorso fine settimana, infatti, il botteghino internazionale del film ha raggiunto un totale di 618,3 milioni di dollari, mentre il suo incasso mondiale ha raggiunto i 942 milioni di dollari. Venerdì, Oppenheimer ha guadagnato altri 69.000 a livello nazionale, registrando un calo del -40% rispetto alla settimana precedente, spingendosi ad un totale nazionale di 323,4 milioni di dollari.

Quest'estate, Oppenheimer si è scontrato faccia a faccia con la Barbie di Greta Gerwig, in quello che i social media hanno ribattezzato Barbenheimer: con Oppenheimer che difficilmente riuscirà a superare la soglia del miliardo di dollari, Barbie ha varcato quel traguardo diverse settimane fa diventando il film con il maggior incasso del 2023 e ad oggi può vantare un totale di 1,4 miliardi di dollari. Ugualmente straordinario il risultato del film di Nolan, diventato il biopic di maggior successo della storia del cinema nonché il secondo miglior incasso di sempre nel circuito rated-R, dietro solo a Joker.

Per altri contenuti sul film vi consigliamo di recuperare la spiegazione del finale di Oppenheimer.