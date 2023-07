Oppenheimer, il film è costato molto più di quanto inizialmente riportato

Dopo l'abbandono della premiere da parte del cast di Oppenheimer, un nuovo inconveniente di aggiunge all'attesissimo film di Christopher Nolan: il budget, decisamente più alto di quanto riportato in prima battuta.

Il valore menzionato era di circa 100 milioni di dollari, ma a sfatarlo è lo stesso Nolan. "La durata è di due minuti inferiore rispetto a quella di Avengers: Endgame" ha dichiarato, "quindi ci aggrappiamo a questo. Ho riferito molto presto alla [produttrice] Emma Thomas che sarebbe stato un film di tre ore. Così, dovevo scrivere una sceneggiatura che riflettesse una durata simile. Ecco come si è svolta la nostra conversazione con lo studio. Insomma, una grande storia ha bisogno di un grande talento... e una sceneggiatura di 180 pagine richiede un film con un budget di 180 milioni di dollari".

Quali fattori hanno contribuito a un valore simile? In primo luogo, il cast stellare: ricordiamo Cillian Murphy (J. Robert Oppenheimer), Emily Blunt (Katherine "Kitty" Oppenheimer), Matt Damon (Leslie Groves) e Robert Downey Jr (Lewis Strauss), a cui si aggiungono altri attori dal talento eccezionale. In secondo luogo, l'utilizzo di telecamere IMAX da 70 mm; infine, in terzo luogo, la scelta di Nolan di non usare CGI in Oppenheimer per ricreare l'esplosione nucleare.

La pellicola debutterà al cinema il prossimo 23 agosto 2023. Nonostante la difficoltà nel promuovere il film in Giappone – drammaticamente vittima dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki – e altre problematiche, riuscirà Oppenheimer a mantenere le promesse al box office? Di certo, la qualità dei progetti precedenti di Nolan ci lascia ben sperare.