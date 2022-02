Oppenheimer: il film di Christopher Nolan sarà girato in parte in IMAX bianco e nero

Negli ultimi giorni si sta parlando parecchio di Oppenheimer, il nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan le cui riprese sono appena iniziate. Il protagonista della pellicola sarà Cillian Murphy nella parte del grande scienziato al centro del Progetto Manhattan che portò alla costruzione della bomba atomica da parte degli americani.

Dopo la prima immagine di Cillian Murphy e l'ingresso di Kenneth Branagh nel cast, apprendiamo anche che Oppenheimer sarà girato in una combinazione di pellicola 65mm e IMAX 65mm, e che per la prima volta conterrà delle porzioni in formato IMAX in bianco e nero. Si tratterà della prima esperienza di Nolan con questo particolare tipo di formato tecnico e di un ritorno al bianco e nero dai tempi di Memento (anche lì il film conteneva sezioni in bianco e nero, le parti riguardanti i flashback del protagonista).

La pellicola, basata sul libro di libro di Kai Bird e Martin J. Sherwin "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer", vedrà Cillian Murphy nel ruolo del fisico statunitense che prese parte al Progetto Manhattan e alla costruzione della bomba atomica. Al fianco di Murphy troveremo un cast a dir poco stellare (come d'altronde ci ha abituati a vedere Nolan) composto da Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Dane DeHaan, Josh Hartnett, Matthew Modine, Dylan Arnold, David Krumholtz, Benny Safdie, Jack Quaid, Alden Ehrenreich e, appunto, Kenneth Branagh.

A produrre e distribuire il film scritto e diretto da Christopher Nolan questa volta volta non sarà Warner Bros. ma Universal Pictures, che le ha destinato un budget davvero da capogiro. Oppenheimer arriverà a luglio 2023 nelle sale di tutto in mondo.