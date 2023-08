Oppenheimer, quanto è fedele ai reali eventi storici?

Quanto è fedele Oppenheimer ai reali eventi storici? Il film di Christopher Nolan è basato sulla biografia 'Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica. Il trionfo e la tragedia di uno scienziato' di Kai Bird e Martin J. Sherwin, ma non è esente da errori da questo punto di vista.

Chiaramente, come un anno fa del resto ci ricordava anche Blonde di Andrew Dominik con Ana de Armas, il biopic è comunque un genere cinematografico soggetto alle licenze poetiche del cinema, e sarebbe sbagliato pretendere da Oppenheimer l'assoluta verità storica, ma per scoprire qualche simpatica curiosità in più sul magnum opus di Christopher Nolan potrebbe essere interessante andare a caccia delle differenze con la vera storia di Oppenheimer.

Gli errori da questo punto di vista sono diversi: ad esempio nella scena in cui Oppenheimer riceve il premio Enrico Fermi nel 1963, tra i presenti non può esserci Ernest Lawrence, che il film invece include, dato che Lawrence morì nel 1958 a causa delle complicazioni della sua colite ulcerosa cronica. Allo stesso modo, Oppenheimer non si è mai consultato con Einstein sui calcoli del test Trinity, dato che si rivolse ad Arthur Comption, direttore del Manhattan Project Team dell'Università di Chicago.

Un altro errore include la presenza di un afroamericano nella scena in cui Oppenheimer parla al pubblico di Los Alamos dopo Hiroshima, cosa impossibile dato che nella realtà il primo afroamericani arrivato a Los Alamos risale al 1947, e nella stessa scena il pubblico sventola bandiere americane con un numero sbagliato di stelle. Infine, forse l'errore 'più cinematografico' è quello che mostra le due bombe atomiche lasciare Los Alamos imballate sul retro dei camion: nella realtà, infatti, i componenti meccanici della bomba di Hiroshima furono trasportati sull'isola di Tinian, delle Isole Marianne, dalla U.S.S. Indianapolis, mentre i componenti della bomba di Nagasaki e tutto l'uranio e il plutonio furono trasportati in aereo. In sostanza, le bombe furono assemblate direttamente sull'isola e non a Los Alamos come mostra il film, ma certamente l'immagine dei due ordigni che lasciano il centro di Oppenheimer è molto più efficace in un'ottica narrativa e di cinema di finzione.

In un altro caso, infine, c'è una scena totalmente inventata (che però ha origine già nella biografia da cui il film è tratto), additata come tale dal vero nipote di Oppenheimer: quella della mela avvelenata, che secondo Charles Oppenheimer non è mai avvenuta.

