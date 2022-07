Oppenheimer, fate attenzione! Il teaser del film di Christopher Nolan è leak online

Oppenheimer di Christopher Nolan si è mostrato nel primo poster ufficiale nel corso della giornata di ieri, ad un anno esatto dalla sua uscita nelle sale, ma vi avvisiamo che in queste ore per il film con Cillian Murphy è trapelato leak anche il primo teaser trailer.

Il filmato promozionale dell'attesissimo dodicesimo lungometraggio del regista di Tenet, Dunkirk e Inception come promesso ha debuttato esclusiva delle sale insieme a Nope, nuovo horror di Jordan Peele, altro titolo di punta della Universal Pictures, che per la prima volta distribuirà un'opera nolaniana dopo il divorzio dell'autore dalla Warner Bros. Purtroppo però, come accade spessissimo per i trailer 'esclusiva delle sale cinematografiche', il teaser di Oppenheimer è stato ripreso con un cellulare e caricato online: come di consueto non ve lo mostreremo all'interno dei nostri articoli né ve ne descriveremo il contenuto, ma vi avvisiamo di stare in guardia se volete conservare l'effetto sorpresa.

Ricordiamo che Oppenheimer è ispirato al libro di Kai Bird e Martin J. Sherwin "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer", che racconta la vita del fisico statunitense Robert Oppenheimer e lo sviluppo della bomba atomica durante la Seconda Guerra Mondiale. Nolan, al suo debutto nel genere biopic, vanterà un cast impressionante costellato di star, tra cui Cillian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Kenneth Branagh, Alex Wolff, Gary Oldman, Dane DeHaan e a sorpresa anche Casey Affleck.

Il film, che riunisce Nolan al direttore della fotografia Hoyte Van Hoytema, uscirà negli Stati Uniti il 21 luglio 2023 mentre in Italia debutterà con un giorno d'anticipo il 20 luglio.