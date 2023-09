Oppenheimer, gli eventi del film in ordine: la spiegazione delle linee temporali

Oppenheimer è senza dubbio uno dei film più lineari di Christopher Nolan, ma nonostante ciò anche stavolta il regista di Inception e Interstellar non ha rinunciato a giocare un po' con le linee temporali, guidandoci attraverso un andirivieni tra gli anni della Seconda Guerra Mondiale e quelli della Guerra Fredda. Come fare, dunque, ad orientarsi?

In realtà, la questione è piuttosto semplice: basta prendere il Trinity Test (1945) come spartiacque delle nostre vicende. Prima dell'esplosione del Gadget, infatti, assistiamo a tutti gli eventi che portano Oppenheimer a diventare uno degli uomini più in vista degli Stati Uniti e non solo: le ricerche sulla fissione nucleare, i rapporti con il Partito Comunista e la relazione con Jean Tatlock, fino al trasferimento a Los Alamos con gli altri scienziati facenti parte del Progetto Manhattan.

È un Oppenheimer all'apice della sua notorietà, dunque, quello che si reca da Lewis Strauss per valutare la sua offerta: a questo punto (siamo nel 1947), il personaggio di Cillian Murphy è però già dilaniato dal senso di colpa per aver creato un'arma tanto potente, come confessa ad Einstein durante il loro breve incontro.

In questo secondo lasso di tempo, dunque, che si collocano tutte le vicende giuridiche che ci vengono narrate da Nolan: i dubbi di Oppenheimer sull'utilizzo dell'arma atomica lo portano ad essere un individuo sempre meno ben visto dal governo USA e, in maniera decisamente più personale, da Lewis Strauss, che si impegna personalmente affinché al fisico venga revocato il nulla osta di sicurezza.

Le vicende narrate dal film si concludono quindi nel 1959, anno in cui avviene il dibattimento per la conferma di Strauss al Senato che ci viene mostrato a spezzoni lungo tutta la durata del film: i nodi vengono al pettine, le macchinazioni di Strauss per rovinare la reputazione di Oppenheimer viene svelata, e il personaggio di Robert Downey Jr. vede quindi concludersi la sua esperienza nel governo americano. Tutto chiaro? Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Oppenheimer.