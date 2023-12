Oppenheimer/Euphoria, i fan scovano un assurdo nesso tra Sydney Sweeney e Robert Downey Jr

I fan di Oppenheimer e della serie tv Euphoria hanno scovato un improbabile collegamento tra i personaggi di Sydney Sweeney, Cassie Howard, e Robert Downey Jr., Lewis Strauss. Su X è stato pubblicato un video di un utente che dimostra come la cheerleader e il funzionario abbiano molte più cose in comune di quanto si possa pensare.

Nello spezzone di Euphoria si vede Cassie Howard camminare lungo il corridoio entusiasta e piena di aspettative mentre vede il suo interesse amoroso Nate Jacobs (Jacob Elordi). Tuttavia, Nate respinge la giovane, lasciandola confusa e sconvolta.



In maniera analoga, nel video di Oppenheimer, Lewis Strauss si avvicina al genio da lui ammirato, Albert Einstein (Tom Conti), che abbandona una conversazione con il protagonista (Cillian Murphy) e ignora il saluto di Strauss, lasciandolo sconcertato e offeso. Oppenheimer è il film di maggior successo di Nolan, come ha dichiarato lo stesso regista britannico.



Ma non sono gli unici parallelismi: negli altri video si vedono i due personaggi abbattersi perché non ottengono ciò che desiderano; per Cassie si tratta dell'amore e della dedizione di Nate Jacobs, per Lewis Strauss di un posto nel gabinetto e nel palcoscenico pubblico di J. Robert Oppenheimer. Anche la reazione è simile perché Cassie pone un avvertimento nei confronti di Nate mentre Lewis Strauss sostiene che Oppenheimer dovrebbe ringraziarlo per averlo reso famoso in tutto il mondo. Infine un mash up degli spezzoni di entrambi sulle note di Déjà vu di Olivia Rodrigo conclude il parallelismo tra i due personaggi.



