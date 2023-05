Oppenheimer, il nuovo esplosivo trailer del film di Christopher Nolan

Universal Pictures ha distribuito online un nuovo trailer di Oppenheimer, il prossimo film in uscita diretto dal regista britannico di Inception e Dunkirk, Christopher Nolan, con protagonista la star di Peaky Blinders, Cillian Murphy. Il lungometraggio verrà distribuito nelle sale cinematografiche il prossimo 23 agosto.

Il trailer mostra alcune sequenze del processo che portò alla creazione della bomba atomica da parte del fisico Robert J. Oppenheimer, direttore del Progetto Manhattan. Il film è basato sulla biografia di Kai Bird e Martin J. Sherwin, dal titolo Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica. il trionfo e la tragedia di uno scienziato.



Prodotto da Emma Thomas, Charles Roven di Atlas Entertainment e Christopher Nolan, Oppenheimer comprende nel cast Cillian Murphy nel ruolo di Robert J. Oppenheimer, affiancato da Emily Blunt nel ruolo della moglie, Kitty Oppenheimer.



Recitano nel film anche Matt Damon nel ruolo di Leslie Groves, Robert Downey Jr. nel ruolo di Lewis Strauss e Florence Pugh nei panni di Jean Tatlock. Tre giorni fa è stato pubblicato il nuovo poster di Oppenheimer, in attesa del film in arrivo nelle sale cinematografiche soltanto a fine estate.



Nelle ultime settimane diversi membri del cast hanno espresso la loro gratitudine al regista de Il cavaliere oscuro. Florence Pugh ha definito Nolan un grande maestro mentre Murphy ha sottolineato che per il regista londinese reciterebbe in qualsiasi ruolo.