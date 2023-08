Oppenheimer fa esplodere il box office in Italia: viaggia come Barbie, è già a 5 milioni!

Oppenheimer procede ad un ritmo pazzesco al cinema in Italia, con incassi ricchissimi nei primi tre giorni di programmazione e grandi aspettative per le giornate di sabato 26 e domenica 27 agosto.

Nel corso della giornata di ieri venerdì 25 agosto, infatti, Oppenheimer ha incassato l'incredibile cifra di 1,5 milioni di euro, senza perdere nulla rispetto al giorno precedente giovedì 24 agosto e arrivando ad un totale di 5.131.350 euro al terzo giorno in cartellone: praticamente (quasi) lo stesso ritmo tenuto da Barbie dato che, per un rapido paragone, dopo tre giorni di programmazione Barbie era a quota 5,8 milioni. La programmazione del film di Nolan è salita a quota 499 sale in Italie in vista del week-end, con una media di 3.069 euro a struttura: secondo gli analisti, ora, Oppenheimer potrebbe chiudere il primo weekend oltre i 9 milioni di euro, un risultato davvero incredibile che premia la scelta di Universal Pictures Italia di aspettare il rientro degli italiani dalle vacanze di agosto per distribuire il film nelle nostre sale.

Nel frattempo, in terza posizione dietro la nuova uscita La casa dei fantasmi, troviamo ancora Barbie con altri 125mila euro, che spingono il film con Margot Robbie ad un un totale di 29,8 milioni di euro: ciò vuol dire che, tra oggi sabato 26 e domani domenica 27 agosto, Barbie molto probabilmente supererà i 30 milioni di euro, affacciandosi sulla top10 dei migliori incassi di tutti i tempi al box office italiano.

