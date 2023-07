Oppenheimer, Emily Blunt ricorda un aneddoto sulle battute di Matt Damon nel trailer

Mancano pochi giorni alla distribuzione nei cinema di Oppenheimer, il nuovo film diretto da Christopher Nolan, che racconta la storia del Progetto Manhattan sulla bomba atomica e del suo leader, il fisico J Robert Oppenheimer. Intervistata da Comicbook, Emily Blunt ha scherzato sulle battute di Matt Damon presenti nel trailer.

"Ricordo che Chris [Nolan] disse 'Voglio dire, Matt [Damon] sarà elettrizzato'. Ha così tante battute da trailer" ha spiegato Blunt, riferendosi alle classiche battute che spesso vengono inserite nei trailer dei film perché ritenute idonee. Non perdetevi il trailer di Oppenheimer, in attesa di vedere il film in sala.



Matt Damon ha parlato in questi termini delle sue battute in Oppenheimer:"Non lo so, sto solo interpretando la scena, come sai, una battuta come questa è la cosa più importante che accada nella storia del mondo. [...] Basta l'autenticità di quella battuta. E la sceneggiatura ha fatto davvero un buon lavoro nel tirare fuori quella tensione che c'era, soltanto perché i militari avevano bisogno di tenere le cose separate e bisogno di segretezza, perché è questione di vita o di morte, potenzialmente l'annientamento della specie. Come se non ci fosse niente di più consequenziale di quello, eppure gli scienziati vogliono arrivare alla verità, dobbiamo condividere le informazioni. Due filosofie che devono coesistere. C'era una grande posta in palio in gioco e anche Groves era un tipo molto impopolare tra gli scienziati, il che è divertente".



In questi giorni sta circolando la notizia che Christopher Nolan non sarebbe contento della data d'uscita di Oppenheimer, proprio in concomitanza con quella di Barbie di Greta Gerwig, l'altro film atteso dell'estate.