Oppenheimer, Emily Blunt sul personaggio: 'Rifiutava l'ideale femminile dell'epoca'

Emily Blunt rifiuterà tutte le sceneggiature con protagoniste forti, ma Oppenheimer è riuscito a fare breccia nel suo cuore: nell'analizzare il personaggio da lei interpretato (Katherine "Kitty" Oppenheimer), ha infatti ribadito il suo estremo coraggio nel rifiutare la condizione femminile dell'epoca.

"Con Kitty Oppenheimer, ciò che mi ha davvero attirato era come rifiutasse di conformarsi all'ideale femminile dell'epoca" ha dichiarato l'attrice, ricordata anche per pellicole quali My Summer of Love, Il diavolo veste Prada e The Young Victoria. "Era in sfida contro il sistema stesso in una dinamica così moderna".

Katherine "Kitty" Oppenheimer nasce a Puening l'8 agosto 1910 ed è stata un membro del Partito Comunista d'America. Tra le sue competenze principali ricordiamo quelle in ambito biologico e botanico, sviluppate grazie a suo percorso accademico articolato ma non lineare. Prima di sposare il fisico J. Robert Oppenheimer, era la moglie dell'attivista Joe Dallet.

Diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer è un film basato sulla biografia scritta da Kai Bird e Martin J. Sherwin (Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica. Il trionfo e la tragedia di uno scienziato) e racconta la storia, appunto, del fisico statunitense Robert Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy, e dell'invenzione della tristemente conosciuta arma distruttiva che è stata costruita attraverso il progetto Manhattan. Nel cast, oltre a Murphy e Blunt, figurano anche attori del calibro di Matt Damon, Robert Downey Jr. e Florence Pugh. Piuttosto, perché Robert Pattinson non fa parte di Oppenheimer?

Il film debutterà in sala il 21 luglio 2023, a un giorno di distanza da Barbie di Greta Gerwig.