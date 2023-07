Oppenheimer, c'è un grosso errore nel film di Nolan: ecco di che si tratta!

Oppenheimer è sicuramente uno dei film più chiacchierati e pubblicizzati degli ultimi mesi, insieme a Barbie di Greta Gerwig infatti, quest'ultimo rappresenta un'occasione da non perdere per gli appassionati della settima arte e non solo, in quanto si tratta del nuovo film di Christopher Nolan.

Oppenheimer risultata un vero e proprio successo di critica e pubblico, ottenendo per ora una percentuale del 97% su Rotten Tomatoes, il che, unito anche alle numerose recensioni positive che addirittura si permettono di scomodare il termine "capolavoro", rappresenta certamente un elemento determinante.

Tuttavia, anche e soprattutto ai più attenti non potrà essere sfuggito un errore che rende il film portatore di un'esattezza storica non da poco. Infatti, nella scena in cui il protagonista interpretato da Cillian Murphysi trova di fronte ad una folla di persone a Los Alamos, dove è stato sviluppato il "progetto Y", ovvero quello della bomba atomica. Qui, vengono mostrate sventolare delle bandiere americane con cinquanta stelle.

Tuttavia la pellicola vorrebbe essere ambientata nel 1945, e questa precisa bandiera però non verrà realizzato fino al 1959, quando l'allora presidente americano Eisenhower la rese ufficiale con l'ordine esecutivo 10834.

A parte questo, il film si sta già aprendo la strada per i prossimi Oscar, quindi gli storici si arrabbieranno inutilmente.

In attesa che esca anche in Italia il prossimo 23 agosto, ecco la nostra recensione di Oppenheimer. Oltretutto, conoscevate i film che Christopher Nolan per poco non ha diretto?