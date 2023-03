Oppenheimer durerà 3 ore: sarà il film più lungo della carriera di Christopher Nolan

I film di tre ore sono il nuovo découpage classico? Probabilmente si, dato che nella settimana di John Wick 4 e dopo le indiscrezioni sulla durata di Guardiani della Galassia 3, veniamo a sapere che anche Oppenheimer di Christopher Nolan raggiungerà i 180 minuti.

A riportarlo il reporter di Puck News Matt Belloni secondo il quale, a meno di un ritorno dell'ultimo minuto in sala di montaggio, il nuovo film di Nolan durerà 3 ore, diventando ufficialmente il più lungo della sua carriera (che al momento è ancora Interstellar, con 165 minuti). Le indiscrezioni ottenute da Belloni sembrano dunque confermare alcuni precedenti report, usciti a gennaio, secondo i quali Oppenheimer avrebbe superato Interstellar in fatto di durata.

Ricordiamo che la costumista Ellen Mirojnick aveva confermato durante un'intervista in podcast che Oppenheimer avrebbe coperto un lasso di tempo di 45 anni, presumibilmente dai primi giorni di J. Robert Oppenheimer a Cambridge (1923) fino alla sua morte (1967). Il primo teaser trailer del film di Christopher Nolan è stato rilasciato a luglio, ad un anno esatto dalla sua data d'uscita, fissata al 20 luglio 2023 in Italia, mentre a dicembre scorso è arrivato nelle sale e poi online il trailer ufficiale di Oppenheimer, che ha confermato che il film sarà sia a colori che in bianco e nero (la prima volta che un film viene girato in formato IMAX in bianco e nero)

Stando alle indiscrezioni, Oppenheimer ha avuto un budget di circa 100 milioni di dollari: ci si aspetta che la premiere del film avverrà a Cannes 2023.