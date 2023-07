Oppenheimer, quanti giorni sono durate le riprese? Non ci crederete mai

Oppenheimer si preannuncia come uno dei film più importanti dell’anno cinematografico e praticamente ogni particolare rivelato a proposito del nuovo film di Christopher Nolan sa essere entusiasmante e incredibile. L’ultima notizia in ordine tempo riguarda la rivelazione da parte di Cillian Murphy del tempo impiegato sul set per realizzare il film.

Mentre Paul Schrader ha già definito Oppenheimer il film più bello e importante di questo secolo, continuano a essere diffuse notizie sul biopic e su come è stato realizzato.

In un episodio del podcast WTF di Marc Maron, Cillian Murphy, protagonista del film di Nolan ha rivelato, tra le altre cose, che le riprese del film sono durate soltanto 57 giorni, spiegando come la grande passione e professionalità del filmmaker abbiano aiutato gli attori sul set.

Queste le parole dell’attore feticcio di Nolan: “È straordinario con gli attori. È incredibilmente brillante dal punto di vista visivo, scrive lui stesso le sceneggiature e sono fatte per il cinema”.

Quindi Murphy si è addentrato un po’ di più nel tecnico, raccontando qualcosa del modo di lavorare del regista di Tenet: “Ci sono solo Chris, il cameraman, empre una sola telecamera, a meno che non ci sia un’enorme, gigantesca scenografia, e il microfonista. E basta. Non c’è un video village, non ci sono monitor e niente. È un regista molto analogico”.

Dunque, nonostante Oppenheimer durerà quasi tre ore, i tempi dedicati alle riprese da uno dei registi più influenti del nostro secolo sono stati davvero ridotti all’osso, dimostrando ancora una volta la dedizione richiesta ai suoi attori e al suo team da Christopher Nolan.

In attesa di poter vedere il film nelle sale, vi lasciamo alle dichiarazioni di Christopher Nolan a proposito del fatto che non lavorerà ad alcun nuovo film dopo Oppenheimer fino a che gli scioperi hollywoodiani non saranno conclusi.