Oppenheimer, David Rysdahl si unisce allo stellare cast del film di Christopher Nolan

Ancora un altro attore si aggiunge al già nutritissimo cast di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan. Questa volta è David Rysdahl a rispondere presente all'appello.

Se vi stavate chiedendo come mai quest'oggi non si era ancora parlato di ulteriori aggiunte al cast di Oppenheimer, beh non temete, perché Nolan non ci ha lasciati all'asciutto nemmeno questa sera.

C'è un altro attore, infatti, che unisce alla già lunghissima lista di star che fanno parte della pellicola scritta, diretta e prodotta da Christopher Nolan e ispirata al libro di Kai Bird e Martin J. Sherwin "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer": David Rysdahl.

L'interprete di No Exit e That's not Us, e partner dell'attrice di Joker e Deadpool 2 Zazie Beetz si va dunque ad aggiungere, in un ruolo non ancora precisato, ai già annunciati Cillian Murphy, Emily blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Josh Hartnett, Kenneth Branagh, Alden Ehrenreich, Jack Quaid, Florence Pugh, Benny Safdie, Matthew Modine e ancora tanti altri.

Oppenheimer arriverà nelle sale di tutto il mondo a luglio 2023 distribuita da Universal Pictures, che ha fornito un budget davvero ingente a Nolan per la produzione della pellicola attualmente in fase di riprese, ponendo ufficialmente fine al lungo sodalizio tra il regista e Warner Bros. (incrinatosi ormai già da qualche tempo).