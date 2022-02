Oppenheimer, David Dastmalchian entra nel cast del nuovo film di Christopher Nolan

Sembra non finire mai il casting di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan che racconterà la storia del creatore della bomba atomica. La new entry è una vecchia conoscenza del regista britannico, perché The Hollywood Reporter ha confermato che David Dastmalchian reciterà nel film.

Dastmalchian, conosciuto principalmente per il ruolo di Polka-Dot in The Suicide Squad di James Gunn, interpreterà un personaggio top secret. I fan più attenti però ricorderanno che l'attore apparve anche in Il cavaliere oscuro, secondo film della trilogia su Batman targata Nolan, interpretando un folle scagnozzo del Joker (Heath Ledger) interrogato dal protagonista (Christian Bale) e Harvey Dent (Aaron Eckhart). Fu la sua prima apparizione sul grande schermo.



Dastmalchian si unisce ad un nutritissimo cast che comprende Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer - l'attore irlandese l'ha definito un personaggio contraddittorio come Tommy Shelby - insieme a Emily Blunt, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Benny Safdie, Rami Malek, David Krumholtz, Alden Ehrenreich, Jack Quaid e Dane DeHaan.

Del cast faranno parte anche diversi volti noti della sua filmografia come Kenneth Branagh, Matthew Modine e Matt Damon.



La produzione è iniziata questa settimana ed è già stata pubblicata la prima foto di Oppenheimer. Il film sarà la prima collaborazione tra Universal e Nolan, dopo il divorzio di quest'ultimo con Warner Bros., major con la quale aveva instaurato un legame professionale ultraventennale.