Oppenheimer dato per certo al Festival di Cannes con Scorsese, Almodovar e Johnny Depp

Dopo le ultime indiscrezioni sulla presenza di Oppenhemier a Cannes, arrivano nuove conferme. Il nuovo e attesissimo film di Christopher Nolan è dato per certo nel calendario della prossima edizione del festival di cinema più prestigioso al mondo, insieme a un'altra manciata di titoli, tra cui l'ultimo film di Pedro Almodovar in apertura.

Secondo quanto riportato da Showbiz411, Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese - lungo o corto che sia - è sicuramente nel programma della prossima edizione del Festival di Cannes, la 76esima. Non sarà però né il film di apertura e probabilmente non sarà nemmeno in concorso, ma è certo che Thierry Fremaux si è assicurato la presenza di Scorsese, Robert De Niro e Leonardo DiCaprio sul suo red carpet al Palais du Festivals!

Qualche giorno fa erano trapelate alcune voci sul film di Scorsese lungo oltre tre ore, con il festival e Apple che a quanto pare stavano spingendo dietro le quinte per ridurre il montaggio finale e portarlo sotto le tre ore. A questo punto non è chiaro se la condizione è stata accettata, oppure Cannes prenderà il film così com'è. Quello che è sicuro è che Scorsese ha passato l'ultimo anno e mezzo impegnato nel montaggio di questa pellicola, dato che le riprese sono terminate alla fine del 2021.

Il film di apertura sarà molto speciale: il cortometraggio di Pedro Almodovar, A Strange Way of Life, con Ethan Hawke e Pedro Pascal in quello che è di fatto l'esordio del famoso regista spagnolo in lingua inglese. Un cortometraggio - dura, infatti 40 minuti - è insolito e non facile da programmare per le sale senza un'opera di accompagnamento. Ma per la serata di apertura di Cannes sarebbe un'ulteriore prova della varietà del festival.

Tra gli altri titoli in programma a Cannes 2023 dovrebbero figurare anche Indiana Jones e la Ruota del Destino di James Mangold e Jeanne du Barry con Johnny Depp. Si dice che quest'ultimo sia previsto per la serata successiva a quella di Almodovar. Il film è il primo per il celebre attore dopo la causa vinta contro Amber Heard in tribunale e trasmessa in diretta in tutto il mondo.