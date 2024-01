Oppenheimer, la data d'uscita in Giappone: basterà a raggiungere 1 miliardo al box office?

Oppenheimer torna al cinema in Italia, ma non solo. L’ultima opera di Christopher Nolan approderà presto anche in Giappone.

Il film che vede come protagonista Cillian Murphy nei panni di Robert Oppenheimer uscirà in Giappone esattamente il 29 marzo 2024, a distanza di circa due settimane dalla cerimonia dei premi Oscar 2024. Dopo le numerose polemiche, legate ovviamente al contenuto della pellicola, la storia del padre della bomba atomica, causa di grandissima sofferenza e fonte di trauma ancora non smaltito dal popolo giapponese, il film raggiungerà finalmente il paese del sol levante.

Queste le parole di Bitters End, che ha acquisito i diritti per la distribuzione di Oppenheimer in Giappone: “Si tratta di una spettacolare storia vera che descrive la vita sconosciuta di un uomo che ha in mano il destino del mondo e allo stesso tempo affronta una crisi che potrebbe distruggerlo [...] È stato acclamato come il miglior lavoro di Nolan in assoluto ed è considerato uno dei principali candidati a vari premi cinematografici. […] Dopo la proiezione del film, riteniamo che Christopher Nolan abbia creato un'esperienza cinematografica unica che trascende la narrazione tradizionale e che deve essere vista sul grande schermo. Invitiamo il pubblico a guardare il film con i propri occhi quando arriverà in Giappone.”

