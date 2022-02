Oppenheimer, Dane DeHaan si unisce al cast del nuovo film di Christopher Nolan

L'attore di The Amazing Spider-Man 2 e ZeroZeroZero Dane DeHaan è l'ultima aggiunta allo stellare cast di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan.

Christopher Nolan continua a ingaggiare talenti per il suo prossimo film.

Dopo grandi star come Cillian Murphy, Rami Malek, Florence Pugh, Emily Blunt, Benny Safdie e il più recentemente annunciato Josh Hartnett, Oppenheimer potrà vantare la presenza anche di Dane DeHaan.

L'attore che ha collezionato un curriculum degno di nota nel corso degli anni, da Chronicle a The Amazing Spider-Man 2, da Kill Your Darlings a Valerian e la città dei mille pianeti, passando per miniserie ZeroZeroZero e The Lisey's Story, interpreterà un personaggio misterioso la cui identità non è ancora stata rivelata.

Scritto, diretto e prodotto da Christopher Nolan, e basato sul libro di Kai Bird e Martin J. Shervin "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer", Oppenheimer arriverà al cinema grazie a Universal Pictures, in quella che è la prima avventura del regista con la casa di produzione e distribuzione dopo aver collaborato per anni con Warner Bros. (si dice che Nolan abbia scelto Universal su consiglio di M Night Shyamalan).

Le riprese di Oppenheimer dovrebbero partire a breve in New Mexico, mentre il film arriverà sugli schermi a luglio 2023.